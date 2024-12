Nach dem Sieg am Freitag bei den Eisbären Berlin gelang den Rheinländern auch am 24. Spieltag ein Erfolg. Josh Currie sorgte vor 16.819 Zuschauern mit seinen beiden Treffern (6./34.) für das 2:0. Justin Schütz markierte noch im zweiten Drittel das 3:0 (38.). Zu Beginn des zweiten Abschnitts hatte Frederik Storm zuvor die Chance auf das 2:0 vertan, als er einen Penalty vergab.

Den Augsburgern gelang nur noch das Anschlusstor, das Mark Zengerle nach 54 Minuten markierte. Köln muss als nächstes am Freitag bei den Adlern Mannheim ran (19.30 Uhr).

Iserlohn bietet Nürnberg lange Paroli

Die Iserlohn Roosters mussten sich bei den Nürnberg Ice Tigers erst in der Overtime geschlagen geben. Fünf Tore fielen im ersten Abschnitt.

Jeremy McKenna brachte die Franken vor 4.637 Zuschauern in Front, doch Maciek Rutkowski drehte die Partie mit einem Doppelschlag (8./11.). Doch Nürnberg ging erneut nach zwei Toren von Ryan Stoa (16.) und Samuel Dove-McFalls (18.) in Führung.

Keine Tore gab es im Mitteldrittel, so dass es mit dem 3:2 auch in den Schlussabschnitt ging. Nach 49 Minuten gelang Michael Dal Colle das 3:3 für die Roosters, womit es in die Verlängerung ging. In der Overtime setzte Charlie Gerard in der 64. Minute den Schlusspunkt.

Iserlohn tritt als nächstes am Freitag gegen die Straubing Tigers an (19.30 Uhr).

DEG bekommt den Puck nicht ins Adler-Tor

Die Düsseldorfer EG kassierte vor 5.890 Zuschauern gegen die Adler Mannheim bereits nach 59 Sekunden durch Marc Michaelis das 0:1. Es sollte für lange Zeit der einzige Treffer der Partie sein. Das lag auch an den beiden Goalies Henrik Kaukeland auf Düsseldorfer Seite sowie dem Mannheimer Felix Brückmann, die sich mit zahlreichen Saves auszeichneten.

Trotz vieler Chancen auf beiden Seiten dauerte es bis zur 59. Minute, bis Markus Hännikäinen zur Vorentscheidung in das leere DEG-Tor traf. Zuvor hatte Düsseldorf alles riskiert und den Goalie aus dem Kasten genommen.

Die DEG erzeugte gerade im Schlussdrittel viel Druck und warf alles nach vorne. Doch selbst eine doppelte Strafe gegen die Gäste konnten die Rheinländer nicht zu einem Torerfolg nutzen. Düsseldorf bleibt Schlusslicht, kann aber auf die guten Leistungen in den letzten beiden Partien aufbauen.