Ausbeutung von ukrainischen Flüchtlingen

Alina und Olga (Namen geändert) wohnen mittlerweile in einem Ein-Zimmer-Apartment in Bielefeld, lernen Deutsch und sie suchen einen regulären Job. Was sie bis jetzt erlebt haben, hat sie erschreckt. Sie waren zu Kriegsbeginn nach Frankreich geflohen, lasen da aber im Internet, in Bielefeld gebe es Jobs.

300 Euro Vermittlungsgebühr