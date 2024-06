Nach Messerattacke in Mannheim: Gedenkveranstaltungen in NRW

Im Innenministerium in Düsseldorf soll es um 11.34 Uhr - dem Tatzeitpunkt - eine Schweigeminute geben. Auch in vielen Polizeidienststellen soll um diese Uhrzeit an den getöteten Polizisten Rouven L. gedacht werden.

Trauermärsche in Innenstädten

In Lüdenscheid und Iserlohn will die Polizei zusätzlich mit einem Trauermarsch durch die Innenstadt ziehen. Vorher soll es ein Treffen mit einem Polizeiseelsorger geben. Beim Ausbildungszentrum der Polizei in Selm-Bork soll ein Kranz an der Skulptur "Der Wächter" niedergelegt werden.

Bundespräsident Steinmeier bei Gedenkminute in Mannheim

In Mannheim wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine Gedenkminute auf dem Marktplatz erwartet. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl ( CDU ) werden ebenfalls da sein.

Am Abend will die AfD auf dem Mannheimer Marktplatz demonstrieren. Man wolle zwei Tage vor der Europawahl genau dort demonstrieren, " wo der islamistische Terror zugeschlagen hat, um ein klares politisches Signal in die ganze Republik zu senden ", teilte die Partei mit.

Polizist nach Messerangriff gestorben

Ein 25-jähriger Afghane hatte am vergangenen Freitag mehrere Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Der 29-jährige Polizeibeamte erlag später seinen Verletzungen.