So laufen Abschiebungen in NRW

Warum werden nicht alle Ausreisepflichtigen abgeschoben?

Das geht nicht einfach so. Rund 85 Prozent dieser Menschen haben nämlich eine "Duldung" ausgesprochen bekommen, ihre Abschiebung ist für einen gewissen Zeitraum ausgesetzt. Sie wurden zwar aufgefordert, das Land zu verlassen, können aber aus den unterschiedlichsten rechtlichen und persönlichen Gründen nicht dazu gezwungen werden.

Meist sind sie für 18 bis 30 Monate in Deutschland "geduldet". Liegt ein entsprechender Grund vor, kann diese Duldung auch verlängert werden.

Wer darf abgeschoben werden?

Nur knapp 10.000 Menschen haben sich im Herbst 2023 in NRW aufgehalten, die keine Duldung hatten und auch wirklich das Land verlassen mussten. Nur bei ihnen ist eine Abschiebung möglich.

Im Bundesvergleich zeigt sich, dass sich in NRW aber verhältnismäßig wenige dieser Menschen aufhalten. Gerade in den Stadtstaaten, aber auch in Brandenburg oder Sachsen, Bayern oder Hessen gibt es im Verhältnis zu den dortigen Einwohnern mehr Menschen, die eigentlich außer Landes gebracht werden müssten.

Wie viele Abschiebungen aus NRW gibt es?

Wie auch bundesweit ist die Zahl der Abschiebungen in NRW im zu Beginn der Corona-Pandemie stark zurückgegangen - von 22.000 in 2019 auf 10.800 in 2020. Seitdem steigt die Zahl jährlich wieder leicht an.