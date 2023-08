71-jähriger Mann in Hilchenbach erstochen

Der Einsatz der Notärzte konnten das Opfer nicht mehr retten.

In einem Haus fanden die Einsatzkräfte den Mann, dessen Verletzungen so massiv waren, dass er noch vor Ort verstarb. Über mehrere Stunden blieben die Besatzung eines Rettungswagens und eine Notärztin an der Einsatzstelle.

Zu diesem Zeitpunkt ermittelte die Polizei schon in alle Richtungen, hielt sich mit Informationen jedoch noch sehr zurück.

Kripo nahm Ermittlungen auf

Die Beamten sicherten alle Hinweise und betreuten die Personen vor Ort.

Beamte der Kriminalpolizei sicherten erste Spuren. Notfallseelsorger wurden an den Tatort bestellt. Sie betreuten zahlreiche Personen, die sich auf dem Grundstück und im Nahbereich aufhielten.

42-jähriger Mann stellt sich der Polizei

Bis 21.45 Uhr war die Lage dann zunächst ruhig. Dann wurde die Situation plötzlich noch einmal hektisch. Ein Mann kam aus einem umstellten Wohnhaus. Sofort forderten die Beamten ihn auf, sich auf die Straße zu legen. Dort wurde er fixiert und festgenommen. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 42-Jährigen.

Ermittlungen noch in der Nacht

Der Mann steht nach Aussage der Polizei in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu dem 71-jährigen Opfer. Der Tatverdächtige wurde noch in der Nacht auf die Polizeiwache nach Siegen-Weidenau gebracht und soll heute Tag dem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission aus Hagen war noch in der Nacht ins Siegerland gekommen, um die Ermittlungen zu führen.

Über das Thema berichten wir am 08.08.2023 auch in den Lokalzeiten im WDR in Hörfunk und Fernsehen.