"Mutmaßliche Verfehlungen": Pfarrer aus Monheim vom Dienst suspendiert

Die Freitagsmesse in der Kirche St. Gereon in Monheim am Rhein war fast zu Ende, als der Kaplan einen Zettel in die Hand nimmt, der mit der eigentlichen Messe nichts zu tun hat. Erst bittet er die Gemeinde, "einen Moment Platz zu nehmen ". Dann liest er vor. Er blickt starr auf das Blatt vor ihm, blickt nicht auf.

Er müsse darüber " unterrichten ", dass ein Pfarrer aus der Gemeinde " bis auf Weiteres die öffentliche Ausübung des Amtes als Pfarrer und die Ausübung der priesterlichen Aufgaben untersagt worden sind ". Hintergrund dieser Maßnahme seien mutmaßliche Verfehlungen im Rahmen seiner Amtsausübung.

Messe und Statement bei YouTube zu sehen

Der Pfarrer, dessen Namen der Kaplan in der Messe der katholische Pfarrgemeinde im Rheinland auch nennt, sei am Freitag persönlich von seinem Dienstvorgesetzten informiert worden und habe von ihm das entsprechende Dekret erhalten.

Das Erzbistum Köln nehme jeden Hinweis auf etwaige Verfehlungen sehr ernst. " Entsprechenden Meldungen wird daher grundsätzlich nachgegangen. " Zugleich weise man ausdrücklich darauf hin, dass für den betreffenden Pfarrer wie für jeden Beschuldigten die Unschuldsvermutung gelte.

Die gesamte Messe und das Statement zum suspendierten Pfarrer wurde gestreamt. Das Video ist bei YouTube auf dem Kanal der "Pfarrgemeinde St. Gereon und Dionysius" zu sehen.

Erzbistum äußert sich bisher nicht näher

Worum es sich bei diesen "mutmaßliche Verfehlungen" handeln soll, erklärte der Kaplan nicht näher. Da es sich um ein laufendes Verfahren handele " bitten wir um Verständnis, dass wir uns aktuell hierzu nicht weiter äußern" . Auch das Erzbistum gab dazu auf WDR-Anfrage keine genauere Erklärung ab.

Der suspendierte Pfarrer war, nach Angabe der Gemeinde-Homepage, seit 2019 im Raum Langenfeld und Monheim tätig, seit 2020 in leitender Funktion. Zuvor war er Pfarrer in Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis und Kaplan in Zülpich und Bedburg.

