Nach Messerangriff in der Düsseldorfer Altstadt: Tatverdächtiger festgenommen

Der Vorwurf lautet versuchtes Tötungsdelikt , so eine Polizeisprecherin. Der heute 18- und zum Tatzeitpunkt 17-jährige soll vor zwei Monaten in der Düsseldorfer Altstadt zunächst in einen Streit mit dem 29-jährigen Opfer geraten sein. Dieser eskalierte, der 29-jährige wurde durch mehrere Messerstiche verletzt und musste notoperiert werden. Der Mann, der heute festgenommen wurde, gilt als Hauptverdächtiger in diesem Fall.

Keine Auseinandersetzung bei der Festnahme