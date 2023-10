Untersuchungshaft: Mann aus Ahaus soll Freundin in Norwegen getötet haben

Freunden und Familie soll der 29-Jährige aus Ahaus nach seiner Rückkehr von der Wohnmobiltour durch Skandinavien erzählt haben, dass sich seine Lebensgefährtin nach einem Streit im Urlaub von ihm getrennt habe. Sie sei alleine in Schweden geblieben.

Kontakt zu Angehörigen plötzlich abgerissen

Das Paar soll ab dem 27. September auf der Urlaubsreise gewesen sein. Ende September soll die 24-Jährige aus einem Dorf im Kreis Steinfurt letztmalig Kontakt zu ihren Familienangehörigen gehabt haben.

Anschließend habe sie sich untypischerweise nicht mehr gemeldet. Nach dem eigentlichen Urlaubsende sei die Frau auch nicht mehr an ihrer Arbeitsstelle erschienen.

Ermittler aus Münster werteten seitdem umfangreich Daten aus, sie arbeiteten auch eng mit den norwegischen Behörden zusammen. Die Erkenntnisse ließen den Verdacht wachsen, dass es sich im Fall der jungen Frau um ein Tötungsdelikt handelt.

Handy des Opfers in Lagerhalle in Rheine gefunden

In einer Lagerhalle, die der Mann in Rheine angemietet hat, fanden Polizisten die Geldbörse und das Handy der 24-Jährigen. Außerdem habe der Mann dort mehrere Waffen gelagert.

Der Verdächtige habe anschließend im Beisein seines Anwalts mitgeteilt, dass die Frau in Norwegen gestorben sei. Ein Tötungsdelikt habe er jedoch nicht eingeräumt.

Leiche lag an einem See in Norwegen

Er habe allerdings Hinweise gegeben, die dazu führten, dass eine Leiche an einem See in Norwegen gefunden wurde. Ob es sich um die vermisste Frau handelt, wird jetzt geklärt.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Münster am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, sei der Mann am Dienstag festgenommen worden. Am Mittwoch ordnete eine Richterin Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf Totschlag an.

