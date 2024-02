Toter und Verletzte bei Verkehrsunfall in Warburg

Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen ein Uhr in der Nacht zu Sonntag auf einer Kreisstraße in der Nähe des Ortsteils Hohenwepel im Norden Warburgs. Was zunächst als kleinerer Unfall gemeldet wurde, stellte sich an der Unglücksstelle als massiver Verkehrsunfall heraus. Drei Autos mit insgesamt acht Insassen waren in den Unfall verwickelt. Darunter waren auch Jugendliche und Kinder.

Zwei eingeklemmte Personen in verschiedenen Autos

Angesichts der Situation vor Ort forderte die Feuerwehr Verstärkung an. Insgesamt waren fünf Einheiten der Feuerwehr und sieben Rettungswagen mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Mit schwerem Gerät wurden zwei eingeklemmte Personen innerhalb von einer Stunde befreit. Die Insassen wurden von den Notärzten versorgt und ins Krankenhaus transportiert.

Eine Person stirbt noch am Unfallort

Trotz der Bemühungen der Rettungskräfte erlag eine Person noch am Unfallort ihren Verletzungen. Auch Notfallseelsorger kamen zur Einsatzstelle und kümmerten sich um die Verletzten. Einsatzkräfte erhielten ebenfalls psychologische Unterstützung.



Der Polizei-Einsatz am Unfallort endete erst am Sonntagvormittag. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch. Laut Polizei Höxter gibt es noch einige Unklarheiten, insbesondere was die Identität der betroffenen Personen angeht.