Mit Taschen-Aschenbechern gegen Zigarettenkippen

Stand: 24.05.2023, 12:14 Uhr

Die Gemeinde Westerkappeln im Kreis Steinfurt will verhindern, dass in ihrem Freibad Zigarettenkippen einfach so weggeschmissen werden. Das Freibad-Team verteilt nun Mini-Aschenbecher an die Gäste.

Von Kirsten Lorek