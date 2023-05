Münsterland: Warnstreiks im Einzelhandel

Verdi fordert 2,50 Euro mehr Geld pro Stunde, Azubis sollen 250 Euro mehr im Monat bekommen. Darüber hinaus verlangt die Gewerkschaft mindestens 13,50 Euro pro Stunde für die Beschäftigten. Zum Warnstreik sind Beschäftigte aus neun Betrieben im Münsterland aufgerufen.

Marktkauf, Kaufland, H&M, Primark betroffen

Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten der Marktkauf-Filialen in Dülmen, Ibbenbüren, Oelde und Münster zum Ausstand aufgerufen. Betroffen ist auch Kaufland in Beckum und in Borken sowie H&M in Ibbenbüren und Primark in Münster.

Kundgebung in Münster

Vor der Marktkauf-Filiale in Münster-Loddenheide ist eine kleine Kundgebung geplant, Verdi rechnet allein dort mit etwa 70 Streikenden.

Das Angebot der Arbeitgeber von drei Prozent Lohn-Erhöhung in einem ersten und weitere zwei Prozent in einem zweiten Schritt lehnt die Gewerkschaft kategorisch ab. Verdi plant weitere Warnstreiks. Die Tarifverhandlungen werden am 22. Mai in Recklinghausen fortgesetzt.