Es ist trubelig an der Anmeldung in der Schlosshalle. Menschen mit bunten Kostümen treffen auf Aktentaschenträger. Mittendrin ist Thomas Mester. Er leitet das Kulturbüro in Brilon und sucht hier auf der Straßenkunstmesse nach neuen Talenten. Sie sollen beim Stadtfest oder Brilon Open-Air auftreten.

Kultur kompakt

Bevor es losgeht, scannt er das Programm nach spannenden Auftritten – rund 70 gibt es täglich. Dafür sind rund um das Schloss Neuhaus 25 Bühnen aufgebaut. Manche Künstler wandeln aber auch einfach mit ihren Shows herum. Von überall kommt Musik.

Bei der Performance geht es aber nicht nur darum neue Künstlerinnen und Künstler zu finden. Sondern auch darum Kontakte zu pflegen und sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. „ Viele kenne ich schon seit Jahren “, sagt Thomas Mester. Und weiter: „ Ich lass mich treiben. Also ich schaue einfach mal. Ich kenne viele Sachen nicht, die heute hier gespielt werden. Vielleicht ist etwas Passendes dabei “.

Große Chance für Straßenkunst

Für die Künstlerinnen und Künstler ist die Messe eine große Chance. Denn hinter jedem der 300 Fachbesucher und -besucherinnen steckt ein Festival oder ein Veranstalter. Dafür kommen die Kunstschaffenden aus ganz Europa einmal im Jahr nach Paderborn. Die Messe ist eine der vier großen in Europa im Bereich Straßenkunst.

Die erste Show, die sich Thomas Mester heute ansieht, ist vom Duo „Canavaltwins“. Die beiden Brüder aus Österreich sind zum ersten Mal auf der Künstlermesse. Sie machen Musik und jonglieren dazu. Mester gefällt das. Die beiden haben ein Ziel für die Messe: „ Also wir erhoffen uns viele schöne Folgeauftritte und dass wir eine schöne Zeit hier haben und dass wir den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zaubern “.

Kriterien müssen stimmen

Mit bunten Kostümen und auffälligem Gesang versucht diese Gruppe die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Der Kulturbeauftragte schaut sich verschiedene Produktionen an, spricht mit Artisten und achtet auch darauf, wie das Publikum reagiert. Er klatscht überall kräftig mit und probiert die verschiedenen Installationen. Die Messe soll zwar Fachbesucher und Künstler zusammenbringen, willkommen sind aber alle.

„ Also allein in diesem Jahr haben wir drei Produktionen, die wir hier gesehen haben, in Brilon gezeigt. Ich hoffe, dass heute auch etwas dabei ist für nächstes Jahr “. Aber dafür müssen alle Kriterien stimmen. Nicht nur die Sympathie entscheidet, auch das Budget und ob genügend Platz da ist. Vier bis sechs Produktionen wird der Kulturbüro-Leiter für das nächste Jahr einkaufen und vielleicht ja auch wieder einige aus Paderborn.

