Bahnstrecke zwischen Münster und Hamm gesperrt

Statt des RE7 sind zwischen Münster und Hamm Busse unterwegs. Die halten an allen Bahnhöfen auf der Strecke, an denen auch der Zug gehalten hätte. Allerdings sollten Reisende für den Schienenersatzverkehr etwas mehr Zeit einplanen. Auch die RB69 und die RB89 fallen zwischen beiden Städten an einzelnen Tagen aus. Fernzüge werden über Dortmund umgeleitet. Auf dem Weg mit dem IC von Münster nach Frankfurt entfallen dadurch etwa die Halte in Hamm, Unna und Schwerte.

Sperrung dauert eine Woche

Die Deutsche Bahn nutzt die Sperrung, um eine ganze Reihe von Arbeiten auf der Strecke umzusetzen. So werden auf knapp einem Kilometer die Gleise und eine Weiche erneuert. Dafür werden 3.000 Tonnen Schotter ausgetauscht. Außerdem verlegen Arbeiter neue Kabel. Die Sanierung der Bahnstrecke kostet 1,2 Millionen Euro und dauert voraussichtlich noch bis Samstag (11.03.).