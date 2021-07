Zeitzeichen

Obwohl die intelligente junge Frau einen Stanford-Abschluss in Soziologie hat, erhält sie keine Chance, Karriere in der Politik oder im öffentlichen Leben zu machen. In den 50er Jahren schreibt Eunice anklagend an ihren Vater: " Daddy, du investierst so viel Zeit in die Karriere aller anderen. Aber was ist mit mir ?"

Behinderte Schwester "ein Störfaktor"

Als Eunice am 10. Juli 1921 zur Welt kommt, hat sie eine drei Jahre ältere Schwester. " Rosemary wurde mit einem leichten Grad geistiger Behinderung geboren ", so die Biografin McNamara. Für Vater Joseph Kennedy " passt Rosemary überhaupt nicht in das Konzept einer perfekten Tochter ." Zu einer lebenslustigen Frau herangewachsen, sieht er in ihr nur noch einen Störfaktor für die Ambitionen der Familie.

1941 lässt Joseph Kennedy an seiner Tochter eine Gehirnoperation durchführen, die völlig missglückt. Danach ist Rosemary geistig und körperlich schwerst behindert. Kennedy schiebt sie in eine Heilanstalt ab und streicht sie aus dem Familienleben; Rosemary zu besuchen oder über sie zu sprechen, ist tabu. Auch Eunice wagt nicht, gegen den übermächtigen Vater zu opponieren. Doch Rosemarys erschütterndes Schicksal wird sie nicht mehr loslassen.

Sommercamp im Kennedy-Garten