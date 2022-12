Banken im Münsterland wollen ihre Geldautomaten besser schützen

So will die Sparkasse Westmünsterland ihre Automaten technisch aufrüsten - zum Beispiel mit einem Vernebelungssystem, das bei einer Sprengung ausgelöst wird. Bei einer Sprengung sollen die Geldscheine außerdem unbrauchbar gemacht werden, zum Beispiel durch Kleber oder Farbpatronen. Vorbild sind hier die Niederlande. Außerdem werden die Zugänge zu einzelnen Filialen künftig nachts geschlossen.

Neue Automaten künftig nicht mehr in bewohnten Gebäuden?

Im Kreis Borken wurden in diesem Jahr bereits fünf Automaten gesprengt, im vorigen Jahr war es hingegen nur einer. Zuletzt traf es die Bankfiliale in Maria Veen im September diesen Jahres. Die Sparkasse denkt auch darüber nach, aus Sicherheitsgründen neue Automaten künftig nicht mehr in bewohnten Gebäuden einzubauen.

Video starten, abbrechen mit Escape Sparkasse Westmünsterland will ihre Geldautomaten besser vor Sprengungen schützen Lokalzeit Münsterland. . 01:40 Min. . Verfügbar bis 05.12.2023. WDR. Von Ann-Christin Voßkühler.

Auch die Volksbank Münsterland Nord ist in diesem Jahr bereits Opfer von Sprengungen geworden: in Laggenbeck, Altenberge und Riesenbeck. 2020 wurde ein Geldautomat gleich zweimal binnen sechs Monaten gesprengt, sodass der Standort komplett geschlossen wurde.

"Bankbus" als Ersatz

Deshalb bietet die Volksbank seit November einen mobilen Service mit ihrem "Bankbus" an. Dieser hält regelmäßig an zehn Standorten und stellt die Bargeldversorgung vor Ort sicher, für den Bus waren zuvor bereits mehrere Geldautomaten geschlossen worden. Das Kreditinstitut prüft aber auch, welche Automaten an ungünstigen Standorten stehen und möglicherweise ebenfalls geschlossen werden.