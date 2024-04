"Der Bibliothekar": Quizfreunde trauern um Klaus Otto Nagorsnik

In der münsterschen Kneipenquizszene ist er bekannt gewesen wie ein bunter Hund. Sobald er in die Gaststätte kam, stöhnten eigentlich alle innerlich auf. Denn dann war fast schon klar, wer den 1. Platz belegt: Klaus Otto Nagorsnik. Er war in der Gruppe "Quizzardzz of Ozz".

Quizkollegen sind fassungslos

Nagorsniks Quizgruppe "Quizzardzz of Ozz"

Bei seinen Teamkollegen herrscht am Donnerstagmittag Fassungslosigkeit und Trauer. Eigentlich waren die "Quizzardzz of Ozz" am Freitag zum Kneipenquiz in Münster verabredet.

" Ich bin einfach nur total traurig. Wir haben lange überlegt, ob wir am Freitag überhaupt antreten zum Quizzen. Und haben uns dann aber überlegt, dass es die beste Ehrung für ihn ist, wenn wir da sind und vielleicht sogar für ihn gewinnen. ", sagt Teamkollegin Kerstin Kaltmeyer.

"Er hat auch seine Antrittsgebühr bezahlt. Eigentlich muss er morgen kommen!" Sarbeth Goldemann, Quizzardzz of Ozz

Klaus Otto Nagorsnik soll am Freitagabend beim Quiz in der Alexianer Waschküche mit dabei sein - zumindest in Gedanken, sagt Kerstin Kaltmeyer.

"Wir werden ein Bild hinstellen und unseren Namen entsprechend ändern. [...] Sodass wir ihn da noch irgendwie würdigen." Kerstin Kaltmeyer, Quizzardzz of Ozz

Was das Quiz-Wissen angeht, da war Nagorsnik unschlagbar. Zumindest fast, sagt Sarbeth Goldemann mit einem Lächeln im Gesicht: " Was irgendwelche Fernsehserien oder moderne Musik angeht - da konnte man ihn ausbremsen! ".

Die Bibliothek war seine Wissensquelle

Nagorsnik war leidenschaftlicher Leser und auch beruflich jahrelang direkt an der Quelle: denn er war Bibliothekar in der Stadtbücherei Münster. Auch im Ruhestand war er hier regelmäßiger Gast. Bei den Mitarbeitern der Bücherei war er als interessierter und bodenständiger Stammgast bekannt und beliebt.

Es kamen wirklich Touristen gezielt ins Haus, die haben eine Städtereise nach Münster gemacht und wollten zu Klaus Otto Nagorsnik, um ihn persönlich zu sprechen. Das fand er super! Simone Ebert, Stadtbücherei Münster

Für Katrin Mennecke, Abteilungsleiterin in der Stadtbücherei, war Klaus Otto Nagorsnik auch eine Art Botschafter: " Ich persönlich finde, dass er auch was für unseren Berufsstand gemacht hat. Weil man denkt immer so: Bibliothekare sind nerdig. Aber er hat sich selbst so genannt und hat die Stadtbücherei immer wieder erwähnt. "

Trotz Fernsehkarriere nie abgehoben

2014 wurde er mit seinem fulminanten Wissen entdeckt und Teil des Teams der Fernsehsendung "Gefragt – Gejagt". Dort treten immer Kandidaten und Kandidatinnen gegen die "Jäger" an. Einer dieser Jäger war Klaus Otto Nagorsnik – ein Besserwisser im Wortsinn. Das Publikum habe ihn geliebt, so die Programmmacher der ARD.

Trotz seiner plötzlichen Fernsehkarriere ist Nagorsnik nach Aussagen seiner Freunde und Kollegen immer auf dem Teppich geblieben. Dass er nun gestorben ist, macht die Macher der Vorabendsendung traurig. Und bestimmt auch viele Münsteraner.

Die vorproduzierten Folgen der Show sind laut ARD-Programmdirektion zum Gedenken an den Verstorbenen vom 13. Mai an im Ersten zu sehen.

