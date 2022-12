Eröffnung der Skilifte in Winterberg

Das lange Warten hat ein Ende. Seit 9 Uhr morgens sind am Poppenberg und in der Remmeswiese in Winterberg die Ski-Fahrer unterwegs. Ein kleiner Saisonstart für alle Wintersportler.

"Ein richtiger Saisonstart ist das noch nicht, aber ein kleines, erstes Angebot für diejenigen, die es kaum abwarten können, endlich wieder auf Skiern oder Snowboard zu stehen." Christoph Klante, Geschäftsführer im Skiliftkarussell Winterberg

Vorkehrungen sind getroffen

Die ersten Ski-Fahrer sind schon unterwegs

Die letzten Checks an den Liften, Kassen und Ticketsystemen sind am Poppenberg und in der Remmeswiese beendet. Die Liftbetreiber hoffen nun auf die Kälte und den Schnee, damit noch weitere Skilifte befahrbar sind.

Preisentwicklung