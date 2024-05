Eine Woche ohne Internet: Neun Schüler starten Offline-Experiment

Raus aus dem Internet, rein ins analoge Leben: So lautet die Herausforderung für die Jugendlichen aus Lüdinghausen. Nevio ist 16 Jahre alt und in der neunten Klasse. Er macht bei dem Offline-Experiment mit, um zu beweisen, dass er immer noch Herr seiner Entscheidungen ist. Obwohl es nicht einfach ist.

Offline als Selbsterfahrung

Nevios Freundin lebt in Bulgarien – über WhatsApp und Instagram halten sie normalerweise Kontakt, denn da kostet es nichts. Deshalb wird es eine echte Herausforderung, auf die Apps zu verzichten, sagt er.

Nelly ist zwölf, geht in die siebte Klasse und will einfach mal wissen wie sich das anfühlt, so ohne Snapchat oder WhatsApp oder Insta gram. Angst hat sie, klar. Weil sie nicht weiß, wie ihre Freundinnen reagieren. Aber sie will die Erfahrung machen – und endlich ihr Buch zu Ende lesen.

Freiwillige Teilnahme am Experiment

Die Schüler und Schülerinnen machen freiwillig bei dem Schulprojekt mit. Die Idee stammt von Tobias Höning. Er ist Sozialarbeiter an der Sekundarschule Lüdinghausen. Ihm ist wichtig, dass die Jugendlichen erfahren, wie es ihnen in dieser Woche geht. Stresst es, oder bewirkt es vielleicht das Gegenteil? Haben sie Zeit für etwas anderes? Und wenn ja: für was?

In der Schule lernen Jugendliche sichere Mediennutzung (Symbolbild)

Social Media sei aus dem Leben der Jugendlichen nicht wegzudenken, sagt er. Das wirke bis in die Schule – auch negativ, wenn online gemobbt werde oder Nacktfotos auftauchten. Oder andere schlimme Sachen. Schule muss sich damit auseinandersetzen und auch sensibilisieren.

Neun von 800 machen mit

Dass nur neun Freiwillige mitmachen, neun von 800 Schülerinnen und Schülern – das findet der Sozialarbeiter nicht schlimm. Erstens kann man sich besser mit allen einzeln beschäftigen, wenn Fragen aufkommen. Und zweitens sind neun besser als null.

Offline zu sein, ist außerdem nur eines von verschiedenen Projekt im Bereich Medientraining. Die Schule hat Medienscouts, beschäftigt regelmäßig Medienpädagogen, veranstaltet " Insta walks" und Infotage zu Themen wie Ausbeutung durch "Loverboys".

Eine Woche Offline – Angst?

Die Woche Offline ist gestartet – so richtig merken werden es die Schüler erst zu Hause. Angst habe er nicht, sagt Nevio. Er besucht jedes Jahr für vier Wochen seine Großeltern in Weißrußland, um ihnen zu helfen. Da ist kein Internet, daher kennt er das schon.