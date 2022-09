Erneut Reizgas an einer Schule im Münsterland versprüht

Diemal mussten die Rettungskräfte zu einer kaufmännischen Schule ausrücken. Das Reizgas war offenbar im Toilettenbereich versprüht worden. Rund 30 Jugendliche klagten über Atemwegsreizungen, fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude, so dass der Unterricht fortgesetzt werden konnte.

Ähnlicher Vorfall bereits in Münster

Erst am Donnerstag hatte es einen ähnlichen Vorfall in einem Schulzentrum in Münster-Wolbeck gegeben, hier waren elf Schülerinnen und Schüler leicht verletzt worden. In beiden Fällen gibt es noch keine Hinweise auf die Täter.