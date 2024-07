Nach Bahn-Chaos bei der EM: Dutzende Großbaustellen geplant

Vollständig gesperrt wird hingegen die Strecke zwischen Duisburg und Essen/Oberhausen, da die Gleise erneuert werden sollen. Vom 22. Juli bis zum 2. August werden daher die Züge von/nach Köln beziehungsweise Düsseldorf und Dortmund umgeleitet. In Düsseldorf Flughafen, Oberhausen und Mülheim an der Ruhr werden in dieser Zeit keine Fernzüge halten. In Duisburg nur wenige Einzelzüge. Auch zwischen Dortmund und Siegen ist vom 2. August bis zum 20. September eine Großbaustelle geplant. Welche Einschränkungen es hier geben wird, ist jedoch noch nicht bekannt.

Vom 19. Oktober bis zum 14. Dezember wird auch zwischen Hamm und Hagen gleichzeitig an den Gleisen und den Lärmschutzanlagen gearbeitet. Laut Bahn wird das zu Zugausfällen auf der Strecke Köln - Wuppertal - Hamm und zu einem reduzierten Fernverkehrsangebot in Wuppertal und Hagen führen. In Schwerte (Ruhr) und Unna werden alle Fernverkehrshalte entfallen.

Deutschlandweit sind weitere Strecken von den Großbaustellen betroffen:

Frankfurt - Mannheim (Riedbahn), 15. Juli bis 14. Dezember 2024

Berlin - Frankfurt (Oder), 23. Juli bis 4. Oktober 2024

Berlin - Halle, 26. Juli bis 16. August 2024

Knoten Stuttgart, 27. Juli bis 6. September 2024

Erfurt - Eisenach, 2. August bis 14. November 2024

Ulm - Augsburg, 8. August bis 6. September 2024

Hamm - Hannover, 16. August bis 6. September 2024

Hamburg - Berlin, 17. August bis 14. Dezember 2024

Hamburg - Schwerin, 17. August bis 22. November 2024

Karlsruhe - Freiburg, 10. bis 30. August 2024

