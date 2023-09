Grünes Licht für Gesamtschule in Münster-Roxel

Bezirksregierung sagt Nein

Dennoch lehnte die Bezirksregierung Münster den Antrag der Stadt Münster auf Genehmigung einer Gesamtschule im Stadtteil Roxel ab. Die geplante Schule gefährde die bestehende in Havixbeck, begründete die Bezirksregierung ihre Entscheidung. Damit verstoße die Stadt Münster gegen das Rücksichtnahmegebot aus dem NRW -Schulgesetz. Dagegen war die Stadt Münster vor Gericht gezogen.

Unterschiedliche Prognosen

Im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Münster am Freitag ging es im Wesentlichen um die Frage, mit welchen Verlusten die Gesamtschule Havixbeck tatsächlich rechnen muss. Denn nicht nur Kinder aus Havixbeck und Billerbeck besuchen die Schule. Ein großer Teil kommt aus dem Westen von Münster und aus den Umlandgemeinden Altenberge, Rosendahl, Senden, Laer und Nottuln.

Verwaltungsgericht sieht keine Bestandsgefährdung

Ein Teil von ihnen wird in Zukunft die geplante Gesamtschule in Roxel besuchen. Aber nicht so viele wie die Gemeinde Havixbeck und die Bezirksregierung Münster befürchten. Zu dieser Einschätzung gelangte das Verwaltungsgericht. Es drohten weder eine Bestandsgefährdung noch ein durchgreifend negativer Einfluss auf die Zusammensetzung der Schülerschaft, urteilte das Gericht.

"Wir freuen uns über die Entscheidung des Gerichts, die den großen Bedarf an zusätzlichen Gesamtschulplätzen in Münster anerkennt." Markus Lewe, Oberbürgermeister Münster