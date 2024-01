Radmuttern an Rettungswagen in Beverungen gelockert

Bereits an Weihnachten ein Vorfall

An Heiligabend hatte sich in der Nähe ein ähnlicher Zwischenfall ereignet. Auch hier waren an einem Rettungsfahrzeug während der Fahrt in ein Krankenhaus lockere Radmuttern aufgefallen.

Damals musste der Patient auf einen herbeigerufenen anderen Rettungswagen ausweichen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt.

Darüber berichtet der WDR in der Lokalzeit OWL in Bielefeld am 11.01.2024

Unsere Quellen: