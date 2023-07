Razzien gegen Rockermilieu in Bielefeld

Spezialkräfte und eine Hundertschaft sind in den Stadtteilen Quelle und Ummeln im Einsatz, um Beweismittel in einem laufenden Verfahren sicherzustellen. Festnahmen gab es keine. Mehr Details könne man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen, so die Polizei und die Staatsanwaltschaft Bielefeld in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Am Bielefelder Hauptbahnhof fand ebenfalls ein Einsatz statt, dieser ist aber inzwischen beendet.