Neue Pläne für Galeria-Kaufhof-Gebäude in Paderborn

Das heutige Kaufhaus-Gebäude könnte zu einem Haus mit mehreren Geschäften und Wohnungen umgebaut werden, wie die Eigentümergruppe Sahle-Wohnen jetzt bekanntgab. Im Untergeschoss könnte ein Supermarkt einziehen, für das erste Obergeschoss hätten sich Einzelhandelsgeschäfte interessiert. Im zweiten Obergeschoss plant die Sahle-Gruppe den Aufbau von Seniorenwohnungen, für die sich die Eigentümer auch eine öffentliche Förderung vorstellen können.

Neueröffnung frühestens 2025