Kaufhaus-Schließungen als Chance: So bleiben Innenstädte lebenswert

WDR: Welche Chance für einen Neubeginn bietet die Schließung von Kaufhäusern?

Wagner-Endres: Die Raumressourcen, die dadurch entstehen, sind immens. In vielen Städten ist der Leerstand bereits groß und mit der jetzigen Schließungswelle kommen weitere Gebäude hinzu. Es ist immer die Frage, was daraus entsteht. In Lübeck wird beispielsweise die ehemalige Karstadt-Filiale in zwei Schulen umgebaut. In einem alten Hertie-Kaufhaus in Lünen sind Genossenschaftswohnungen entstanden.

WDR: Müssen wir uns also von dem klassischen Innenstadtbild verabschieden?

Wagner-Endres: Zu einem gewissen Maße ist das wohl so. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Es braucht neue Ideen, um die Innenstädte vielfältiger und multifunktionaler zu machen. Restaurants und Cafés, Co-Working-Spaces, Sportangebote, Bibliotheken oder Pop-up-Stores sind nur einige Möglichkeiten, die Räume sinnvoll zu nutzen.