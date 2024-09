Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt steht der VfL in der Fußball-Bundesliga noch nicht mit dem Rücken zur Wand, aber schon gehörig unter Druck. " Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das merkt man nicht ", sagte der Bochumer Coach Peter Zeidler am Freitag vor dem Kellerduell mit Aufsteiger Holstein Kiel (Samstag, 15.30 Uhr).

Peter Zeidler spürt die Erwartungshaltung der Fans