Kinderklinik Bielefeld-Bethel: Neubau ist bald fertig

Minibagger rollen über das Außengelände. Erde wird aufgeworfen und gleich wieder glatt gezogen. Landschaftsgärtner füllen diese Bereiche mit Split an, um die Flächen vor dem Hauptportal zu pflastern.

Und auch die Beete nehmen Gestalt an. Pflanzen werden gesetzt, Rindenmulch ist aufgetragen. Drumherum fehlt nicht mehr viel. Von außen wirkt der Neubau fertig. Die Baugerüste sind verschwunden. Jetzt kommt die bunte Fassade der neuen Kinderklinik, bestehend aus zwölf verschiedenen Farben, richtig zur Geltung.

Innenausbau schreitet voran

Blick von außen in den Neubau der Kinderklinik

Innen geht es gerade etwas hektisch zu. Maler, Elektriker, Fliesenleger, Trockenbauer – sie stehen sich gegenseitig auf den Füßen. Normal bei einem Neubau dieser Größe, der sich auf der Zielgeraden befindet, findet der Architekt. Jürgen Käller betont: "Wir sind knapp im Rennen, aber wir sind im Rennen!" . Er hat den WDR zu dem Baustellenrundgang eingeladen. Für Mitte Juli, Anfang August habe er die Bauabnahmen geplant. Kurz danach soll die neue Kinderklinik Bethel, eine der größten in Deutschland, auch schon ihren Betrieb aufnehmen.

Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft in OWL

Prof. Dr. Eckhard Hamelmann im Gespräch mit Architekt Jürgen Käller

Das Kinderzentrum Bethel ist als Maximalversorger für die ganze Region geplant. Diverse medizinische Fachbereiche werden unter einem Dach arbeiten. "Von der Kinderchirurgie, der Kinderradiologie, der Kinderanästhesie bis hin zur Kinderonkologie" , nennt Prof. Dr. Eckhard Hamelmann, der Ärztliche Direktor des Kinderzentrums, nur einige Beispiele im Gespräch mit dem WDR . Stolz sei man auch auf die zwei Intensivstationen: Eine für so genannte Frühchen und eine für die null bis 18-Jährigen. Vom Neugeborenen über den Säugling bis zum Teenager – alle Altersgruppen könnten optimal versorgt werden. Besonderen Wert legt der Ärztliche Direktor aber darauf, dass sich die jungen Patienten und Patientinnen gar nicht so fühlten, als seien sie in einem Krankenhaus.

Kinderfreundlichkeit steht an oberster Stelle

"Wir wollen, dass sich Kinder bei uns wohlfühlen" , sagt Prof. Hamelmann. Außen bunt, innen lichtdurchflutet – so soll das Gebäude sein. Die Empfangstheke im Foyer werde einem Schiff gleichen. Außerdem werde im Eingangsbereich ein großes Kunstwerk mit vielen farbigen Glaskugeln aufgehängt. Die Kugeln werden demnächst von Schüler und Schülerinnen bei einer öffentlichen Aktion im Stadion von Arminia Bielefeld gestaltet, so der Plan. In der gesamten Klinik werde es Sitz- und Spielecken geben.