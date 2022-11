Fotograf aus Warstein für Pressepreis nominiert

Für Fotos wie "Schwein gehabt" ist der Jungredakteur aus Warstein hautnah bei Polizei- und Feuerwehreinsätzen dabei. Das hat ihn geprägt. Und seine Bilder profitieren von einem guten Vertrauensverhältnis zu den Einsatzkräften: Daniel Schröder ist 26 Jahre alt - und seine Pressefotos nehmen es problemlos mit vielen Fotos erfolgreicher alter Hasen auf.

Nominierung als "Bestes Nachwuchs Pressefoto 2022"

Die Konkurrenz: ein Bild aus Bochum von einer Demo für die Opfer von Hanau

Deshalb wurden Zeitungsfotos des Warsteines bereits dreimal in Folge als besonders gelungene Pressebilder ausgezeichnet und im NRW -Landtag ausgestellt. In diesem Jahr wird es für den Jungredakteur besonders spannend: zwei Bilder haben es in die Kategorie "Bestes Nachwuchs Pressefoto 2022" ganz nach oben geschafft.

Per Internet wird abgestimmt, ob Daniel Schröder mit dem Foto des Feuerwehreinsatzes oder eine Mitbewerberin mit dem Bild der Demonstration am 06. Dezember den mit 2.000-Euro-dotierten Preis bekommt.

Tag und Nacht im Einsatz

" Den besonderen Moment abzupassen, abzudrücken und genau diese Sekundenbruchteile festzuhalten, das begeistert mich immer wieder aufs Neue ", sagt Daniel Schröder, der beim Soester Anzeiger angestellt ist. Hier schreibt und fotografiert er für die verschiedenen Lokalausgaben in Soest, Werl und Warstein.

Daniel Schröder aus Warstein

Über die Jahre hat sich dabei ein besonderer Schwerpunkt herauskristalisiert. " Ich bin nahezu Tag und Nacht einsatzbereit, um auch schwierige Situtionen im Bild festzuhalten. Feuer und Unfälle gehören dazu. Das Geschehen zu dokumentieren, dadurch den Fokus auf die Gefahren im Straßenverkehr oder Brandgefahren zu legen, um andere zu warnen und auch den ästhetischen Moment zu finden, das ist mir wichtig ", erklärt der Jungredakteur.

Lichtblicke im Bild festhalten

Dabei strahlen seine Bilder - da wo es geht - auch Hoffnung aus. " Bei dem Feuer in Warstein konnte die Feuerwehr zusammen mit Anwohnern viele Schweine retten. So ist das jetzt nominierte Bild ‚Schwein gehabt’ entstanden. "

Als Fotograf schaut Daniel Schröder der Feuerwehr über die Schulter

Über die Jahre ist dabei ein enger Kontakt zu Feuerwehr und Polizei entstanden. " Die Einsatzkräfte wissen, dass ich bei der Auswahl der abgelichteten Momente ganz genau aufpasse - ich zeige nur Bilder, die niemanden in einer Situation zeigen, in der ich auch nicht fotografiert werden möchte. "

Einsatzuniform und Kamera

Diese Arbeit hat den jungen Warsteiner so geprägt, dass er seit einigen Jahren selbst in der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort aktiv ist, mit rettet und löscht. Fotografieren ist zwar seine große Leidenschaft, aber wenn sein eigener Melder piept, heißt es: Einsatzuniform statt Kamera.

Daniel Schröder fotografiert auch Wahrzeichen aus seiner Heimat wie den Lörmecke-Turm

Ab sofort bis zum 24. November wird über die Fotos abgestimmt. Das geht per E-Mail unter pressefoto@landtag.nrw.de, die Stichworte sind "Schwein gehabt" und "Demo". Auch auf dem Instagram-Kanal des Landtags gibt es eine Möglichkeit zur Abstimmung: @landtag_nrw. Es gewinnt das Foto mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Weitere Informationen unter www.landtag.nrw.de.