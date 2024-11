Der weltgrößte Ingenieurverband für Elektrotechnik und Informatik ( IEEE ) zeichnete das Dorf aus - noch vor Hongkong. Ulrich Ahle ist immer noch überwältig. Der Ortsvorsteher von Etteln im Kreis Paderborn bekommt gerade Anfragen aus allen Ecken der Welt.

Denn das 2.000-Einwohner-Dorf, ein Ortsteil von Borchen, ist digital spitze. Dafür wurde es jetzt in Pattaya in Thailand mit einem Preis der ( IEEE ) gewürdigt.

Dorf-Apps, Digitalkurse für alle, Glasfaserleitungen

IEEE steht für "Institute of Electrical and Electronics Engineers", dem weltweit mehr als 400.000 Ingenieure, Techniker und Naturwissenschaftler angehören. Und diese Vereinigung war beeindruckt von dem, was in Etteln im Altenautal passiert und was die Ettelner ihnen im Juni als Bewerbung zuschickten.

Die digitale Informationstafel mit Berühr-Bildschirm

So gibt es Dorf-Apps für Mitfahrgelegenheiten und Kleinanzeigen. In der Dorfmitte steht ein Berühr-Bildschirm mit neuen Infos. Freiwillige bieten allen vor Ort Kurse für digitale Anwendungen an. Sogar die Befüllung des Altkleidercontainers wird digital überwacht.

Das ganze Dorf packt mit an

Seit mehreren Jahren schon entwickelt Etteln das Thema Digitalisierung zum Markenkern des Ortes. So hat die Dorfgemeinschaft selbst 30 Kilometer Glasfaserleitungen verlegt. Über 60 Leute haben dafür mehr als 3.000 Stunden ehrenamtlich gearbeitet.

Darüber hinaus sind ein Elektro-Dorfauto und ein Elektro-Lastenrad mit dem Internet verbunden und kostenlos buchbar. Eine Umweltdatenmessstation wurde in Betrieb genommen.

Digitaler Dorfzwilling – wichtig für Gefahrenlagen

" Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam mit den vielen freiwilligen Helfern im Ort, aber auch mit Hilfe von Förderprojekten geschaffen haben ", sagt Ulrich Ahle, seit zehn Jahren Ortsvorsteher und wesentlicher Mitinitiator der "Smart City" Etteln. Er bringt auch Expertise mit, denn hauptberuflich ist Ahle ein erfahrener IT-Experte und Manager.

Etteln hat sich mittlerweile zum digitalsten Dorf in Deutschland entwickelt. Ulrich Ahle, Ortsvorsteher in Etteln

Das Elektro-Dorfauto "ettCar"

Das neueste Projekt ist ein "Digitaler Dorfzwilling" im Netz. Mit ihm sind etwa Gefahrenlagen für viele besser zu erkennen. Eindrücklicher als auf Hochwasserkarten ist zu sehen, wie genau es bei Überflutungen im Dorf aussieht, wo das Wasser kommt und was man vielleicht im Vorhinein tun kann. So wurde schon das Konzept für ein neues Baugebiet überarbeitet.

Vorreiter für andere Dörfer: „Wir helfen gern“

Unterstützt wird das Dorf auch durch Mittel vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, welche die Lebensqualität auf den Dörfern verbessern will. Alle Erfahrungen und Lösungen aus Etteln sollen deshalb auch einerseits den anderen Ortsteilen der Gemeinde Borchen zur Verfügung gestellt werden; aber auch ländlichen Gemeinden bundesweit.

" Alles was wir geschaffen haben, kann auch von anderen Dörfen verwendet werden ", sagt Ortsvorsteher Ahle. " Die meisten Lösungen sind lizenzkostenfrei verfügbar und wir helfen gerne. Wir haben schon dutzende andere Kommunen zu Besuch gehabt ."

