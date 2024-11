Noch ist es ruhig in der Lehrfabrik, aber ab dieser Woche ändert sich das: Bald sollen hier Maschinen laufen und Menschen lernen. " Ich will unbedingt was Handwerkliches machen ", sagt Fabian Grieser. Er wird Holzmechaniker und lernt im zweiten Jahr beim Küchenbauer Pronorm in Vlotho.

Dort können die Auszubildenden viel ausprobieren und zum Beispiel bei der Endmontage der Schränke mit anpacken. An den großen Maschinen können die Azubis meistens erstmal bei erfahrenen Kollegen über die Schulter schauen, denn der Produktionsdruck ist groß.

Die "Lehrfabrik Möbelindustrie" in Löhne

Jeden Tag müssen mehr als 1.300 Küchenschränke fertig werden. " Dadurch, dass wir die Lehrfabrik jetzt bekommen, kommen wir öfter an Maschinen ran und können da direkt üben ", sagt Grieser, " hier geht das im laufenden Betrieb nicht. " Mehrere Wochen wird er während seiner Ausbildung nun in der Lehrfabrik in Löhne lernen.

3.700 Quadratmeter auf zwei Etagen

In der Lehrfabrik soll es keinen Zeitdruck geben, hier können Fachkräfte in der Aus- und Fortbildung die komplette Möbelfertigung durchlaufen: Vom Wareneingang, über einzelne Produktionsschritte bis zum Versand.

Man wirke so " aktiv dem Fachkräftemangel entgegen, indem wir die Attraktivität und Professionalität der Ausbildung steigern ", sagt Andreas Wagner, Aufsichtsratsvorsitzender der Lehrfabrik.

Die Maschinerie in der Lehrfabrik

Mehrere Küchen- und Möbelbauer haben sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen und die Lehrfabrik initiiert, weil sie alle dringend auf der Suche nach Fachkräften sind.

Lehrfabrik soll Fachkräfte sichern

" Die Lehrfabrik ist eine wegweisende Initiative zur Sicherung der Fachkräfte für unsere Hersteller in Ostwestfalen-Lippe und auch darüber hinaus ", sagt Jan Kurth. Der Vorstand der Lehrfabrik verweist dabei auch auf das hohe Durchschnittsalter der Beschäftigten in der Möbelindustrie und unbesetzte Ausbildungsplätze.

Die Lehrfabrik soll nun die Aus- und Fortbildung attraktiver machen. Das Projekt hat insgesamt 25 Millionen Euro gekostet. Rund 22,5 Millionen werden vom Bund und vom Land NRW gefördert. Am Dienstag erfolgt die offizielle Eröffnung.

Quellen:



WDR -Reporter vor Ort

-Reporter vor Ort Pressemitteilung Lehrfabrik Möbelindustrie