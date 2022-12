Zu viel Nachsicht gegenüber Priester aus Bocholt?

Theo Wehren war beliebt, in Bocholt-Barlo sogar hochverehrt. Dabei war der Priester ein pädophiler Intensivtäter. Seine Opfer fand er in dem damals von Nonnen geführten St . Josefs-Heim in Werne. Und weder die Kirche noch die Justiz taten offenbar etwas, um die Kinder zu schützen.

Hilfsbereit, aufgeschlossen und nett

"Kapi" wurde Theo Wehren liebevoll in Barlo genannt. Er galt als hilfsbereit, aufgeschlossen, ein netter Fußballtrainer. Und niemand erfuhr, dass er 1976 wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden war: 20 Fälle, begangen an fünf Jungen, wurden ihm zur Last gelegt. Die Strafe: ein Jahr auf Bewährung, 1000 Euro Geldbuße.