Netphen stellt sich dem Missbrauch

" Ich habe davon noch nie was gehört ", sagt der Mann vor der Schulaula zu Michael Schoppe. " Und wir bekommen hier eigentlich immer alles mit ." Einigen der rund 70 Besucher an diesem Abend fällt es offenbar noch immer schwer zu glauben, was damals in den 1970 er Jahren passiert ist.

Das Ende des langen Schweigens

Michael Schoppe will anderen Mut machen, über dieses Thema zu sprechen

Genau deshalb war es Michael Schoppe so wichtig herzukommen und darüber zu sprechen, was ihm mit zehn Jahren in Netphen passiert ist. Sexueller Missbrauch durch den Gemeindepfarrer.

" Jahrzehntelang habe ich versucht das zu verdrängen ", sagt Schoppe. Selbstverletzungen, Depressionen und ein Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie liegen hinter ihm.