Die Borussia will vor eigenem Publikum mit " breiter Brust auftreten ", während Bochum in Gladbach " Unruhe stiften will ". So blicken die Trainer auf das Bundesliga-Duell am Samstagabend (18.30 Uhr). Tabellarisch betrachtet reicht dem VfL das Stiften von " Unruhe " als Tabellenschlusslicht eher nicht, und bei Gladbach mag sich der eine oder andere fragen, wo nach drei Niederlagen mit 3:8 Toren die " breite Brust " herkommen soll.

Bochumer trennen sieben Punkte vom rettenden Ufer