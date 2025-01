SC Paderborn: "Radio Riemann" geht sofort auf Sendung

Ein Fragezeichen bleibt jedoch. Denn Riemann hat nach seiner Ausbootung beim VfL Bochum im vergangenen Sommer kein Pflichtspiel mehr bestritten und auch erst seit November wieder beim VfL mit der Profimannschaft trainiert. Und gerade für einen Torhüter ist Matchpraxis wichtig. Es muss sich also zeigen, wie match-fit Riemann aktuell ist.

Riemann dritter Paderborner Winterneuzugang

Kwasniok dürfte damit wunschlos glücklich in die verbleibenden Partien gehen. Neben einem neuen Torhüter hatte sich der 43-Jährige auch noch einen Verbindungsspieler und einen Offensiv-Akteur gewünscht und mit Marvin Mehlem und Casper Terho auch bekommen.

Beide standen zum Rückrundenauftakt gegen Hertha BSC bereits in der Startelf. Das Spiel ging trotzdem 1:2 verloren. Will der SCP den Anschluss an die Aufstiegsränge nicht verlieren, muss am Sonntag bei formstarken Darmstädtern eine Trendwende her. "Radio Riemann" wird auf Sendung sein.

