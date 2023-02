Erneut Missbrauchsfall im Bistum Münster jahrelang vertuscht

Die Gottesdienstbesucher in Rhede wussten am Vormittag noch nicht, was sie in der Messe erwarten würde. Am Ende gab es dann das für alle irritierende bis schockierende Eingeständnis: "Ich hatte geglaubt, dass die Tat damals in einem Gespräch beim Bistum vergeben worden war" , sagte der 82-jährige Priester Josef L. mit brüchiger Stimme. Heute wisse er, dass der Betroffene immer noch darunter leide.

In der St. Gudula-Gemeinde in Rhede hat die Nachricht für Entsetzen gesorgt

Der Priester hatte den damaligen Schüler Ende der 1980er Jahre mehrfach sexuell bedrängt, unter anderem bei gemeinsamen Autofahrten.

Opfer hatte dem Pfarrer vertraut

Der Betroffene selbst hat die Taten so erlebt: "Ich habe mich geekelt und war total verunsichert. Ich konnte mich aber damals nicht wehren oder ihm sagen, er soll die Finger wegnehmen" , sagt Daniel M. (Name geändert) in einem Interview mit dem WDR .

Der Pfarrer hatte das Vertrauen des damals 18-Jährigen

Er habe ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu dem Pfarrer gehabt. Und der habe gewusst, dass Daniel zu dem Zeitpunkt Probleme im Elternhaus hatte. "Ich wollte diese Rückzugsmöglichkeit nicht verlieren und ihn nicht vergraulen". So erklärt sich Daniel sein Verhalten heute.

Taten beim Bistum gemeldet

Mitte der 1990er Jahre habe dann sein Vater die Taten beim Bistum gemeldet. In Anwesenheit des Personalverantwortlichen des Bistums habe der Priester zunächst geleugnet, in einem zweiten Termin aber gestanden und sich entschuldigt.

"Ist das jetzt okay?", habe der Personalverantwortliche Daniel damals gefragt. "Ich war total verdattert, mehr konnte ich nicht sagen" , blickt Daniel zurück.

Privatsache unter Erwachsenen?

2010, als die große Welle der Missbrauchsaufdeckungen anrollte, meldete er sich allerdings ein weiteres Mal beim Bistum Münster. Dabei stieß Daniel aber auf wenig Verständnis.

Er sei ja zum Tatzeitpunkt schon volljährig gewesen und das sei dann eine Privatsache unter Erwachsenen, habe ihm der Personalverantwortliche des Bistums damals gesagt. Aus Daniels Sicht juristisch zwar korrekt, aber eine völlig "unempathische Reaktion".

Amtsnachfolger wusste nichts

Der aktuelle Pfarrer der Gemeinde, Thorsten Schmölzing, war bis vor kurzem nicht über die Übergriffe seines Amtskollegen informiert. Im Gegenteil: Er habe sich beim Bistum erkundigt, ob es Vorwürfe gegen den emeritierten Priester gab, dies habe die Personalstelle des Bistums verneint.

Fall von spirituellem Machtmissbrauch

Der Missbrauchsbeauftragte Peter Frings spricht von spirituellem Machtmissbrauch

"Heute würden wir den Fall anders als damals bewerten" , räumt auch der Missbrauchsbeaufragte des Bistums, Peter Frings, ein. Der mehr als 40 Jahre ältere Priester habe seine Position ausgenutzt, das sei ein typischer Fall von spirituellem Machtmissbrauch.

Es sei dem Priester aber hoch anzurechnen, dass er die Taten so offen eingeräumt habe. Und zum Christentum gehöre es auch, Schuld zu vergeben.

Opfer wollte sich nicht rächen

"Hätte das Bistum damals anderes reagiert, wäre es nie zu der Situation heute in der Messe gekommen" , sagt Missbrauchsopfer Daniel M.. Ihm sei es auch nicht darum gegangen, sich an dem Pfarrer zu rächen. Denn er habe sich ja zu seiner Schuld bekannt.

"Ich wollte die Deutungshoheit aber nicht der Kirche überlassen", erklärt Daniel. Darum habe er so viele Jahre nicht locker gelassen.

