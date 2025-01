Arminia lässt zu Beginn beste Chancen aus

Bielefeld startete mit einer Riesenchance: Bei einem Angriff über die linke Seite landete eine abgefälschte Flanke von Isaiah Young bei Marius Wörl (8.), dessen Direktabnahme von BVB-Verteidiger Yannik Lührs auf der Linie geklärt wurde - Dortmunds Torwart Marcel Lotka war bereits geschlagen. Wenige Minuten später liefen die Hausherren in einen Bielefelder Konter. Nach einer scharfen Hereingabe von Christopher Lannert traf Arminias Sarenren Bazee (13.) den Ball mit dem Knie und setzte ihn an den Außenpfosten.

Auf der Gegenseite versuchte es Dortmunds Kapitän Ayman Azhil (19.) mit einem wuchtigen Distanzschuss, den Bielefelds Keeper Jonas Kersken mit beiden Fäusten abwehrte. Richtig gefährlich wurde der BVB erstmals durch Filippo Mané (27.), dessen Kopfball Kersken mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte. Eine Minute später stand erneut Kersken im Mittelpunkt, als er einen Schuss von Jordi Paulina (28.) aus elf Metern mit dem Fuß parierte.

Dortmund hilft bei Bielefelds Treffern mit

Schließlich ging aber die Arminia in Führung - unter Mithilfe von Dortmunds Torhüter Lotka. Nach einer Bielefelder Hereingabe in den BVB-Strafraum gab es im 5-Meter-Raum ein großes Gewühl, aus dem heraus Roberts Uldrikis auf Corboz (33.) zurücklegte. Der Schuss des Arminia-Kapitäns wurde abgefälscht, rutschte Lotka durch die Beine und kullerte über die Torlinie. Kurz vor der Pause kam Dortmunds Rodney Elongo-Yombo (44.) zu einem Schuss aus spitzem Winkel, doch der Ball rauschte über das Bielefelder Tor.

In der zweiten Hälfte legte Bielefeld einen Blitzstart hin und legte das zweite Tor nach - wieder mit Hilfe der Dortmunder. Manè spielte vor dem eigenen Strafraum einen Fehlpass in die Füße von Bielefelds Bazee, der den Ball in die Mitte zu Young (46.) brachte. Der Ex-Essener musste nur noch den Fuß hinhalten und erhöhte auf 2:0.

Doppelpacker Wörl macht den Deckel drauf

Die Arminia machte nach dem 2:0 weiter Druck und wollte das dritte Tor. Einen Schlenzer von Corboz (53.) von der Strafraumkante fischte Lotka noch aus dem Winkel. Uldrikis (65.) wurde in der Mitte flach von Lannert bedient und scheiterte am linken Innenpfosten - und auch Bazee blieb im Nachschuss erfolglos.

Schließlich gelang der Arminia die Entscheidung. Nach einem Ballgewinn auf der eigenen linken Seite nach einem Dortmunder Fehlpass kam der Ball über Bazee zu Wörl (75.), der den Ball aus halbrechter Position flach ins lange Eck schoss. Den Schlusspunkt setzte erneut Wörl (84.), der beinahe aus der gleichen Position wie beim 3:0 wieder ins lange Eck traf und seinen ersten Doppelpack als Profi schnürte.

Im Rahmen des nächsten Spieltags empfängt Dortmund II am Samstag (14 Uhr) Hansa Rostock, Bielefeld trifft am Sonntag (13.30 Uhr) im nächsten NRW-Duell auf Rot-Weiss Essen.

