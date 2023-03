Westfälischer Friedenspreis für Macron

Friedenskonferenz in Münster

In diesem Jahr wollen die Preisstifter auch die Bühne für einen internationalen Friedensdialog bieten. Am 9. September 2023 sollen führende Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in Münster zu einer Konferenz zusammenkommen. So wie die Gesandten vor 375 Jahren.

Die Verleihung des Internationalen Preises des Westfälischen Friedens an Emmanuel Macron und das Deutsch-Polnische Jugendwerk folgt dann Anfang 2024 - ebenfalls im Historischen Rathaus in Münster.