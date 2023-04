Landesgartenschau in Höxter wird am Donnerstag eröffnet

Von der mittelalterlichen Wallanlage vor der Altstadt Höxters bis zu den Türmen des Welterbe Kloster Corvey erstreckt sich das Gelände der Landesgartenschau. Auf 35 Hektar Fläche wird Buntes, Spannendes und Interessantes geboten - entlang des Weser-Flussufers und auf den Feldern im Weserbogen.

Noch ist aber nicht alles fertig: Mehr als 100 Menschen werden die Nacht durcharbeiten, damit die Landesgartenschau am Donnerstag pünktlich eröffnen kann. 3.000 Namens-Schilder werden an die Pflanzen gestellt. Auf der Bühne probt bis in die Nacht hinein das Ensemble des Schlosstheaters. Zur Eröffnung werden sie ihre Gartenschau-Revue " Unkraut vergeht nicht " uraufführen.

In der Blumenhalle wird die erste Schau aufgebaut: Floristen arrangieren Frühblüher besonders kunstvoll und fürs Grobe werden noch die letzten Pflastersteine eingesetzt und Rollrasen verlegt.

Viel zu sehen auf 35 Hektar Fläche

Die leere Bühne der Landesgartenschau wartet auf die Eröffnung

Wenn alles glatt läuft, geht es am Donnerstag pünktlich um 9 Uhr los: Dann schneidet Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann ein buntes Band am Eingang durch. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird ebenfalls erwartet. Er besucht die Landesgartenschau am Eröffnungstag ab 11 Uhr.

Vor Ort erwartet die Besucher ein vielseitiges Programm: Romantisch geht es zu beim Gang durch das Hopfenspalier, im lila Lavendelmeer mit "Petite Provence"-Feeling oder bei Fotoshootings im verwunschenen Auwald. Kribbeln gibt es, wenn es über enge Pfade durch den Dschungel geht oder wenn man aus dem Bio-Hanf-Labyrinth wieder herausfinden will. Wer sich danach stärken will, kann das beim Pflücken auf der Obstplantage. Außerdem werden essbare Blumen aus einer Outdoor-Küche serviert.