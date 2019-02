Beim Umsteigen in Hamm hat ein Mann aus Ibbenbüren in einem Zug eine Tasche stehen lassen, darin war ein Original-Keramikkrug von Pablo Picasso. Wie die Bundespolizei Münster am Dienstag (26.02.2019) mitteilte, war der 76-Jährige mit dem Zug aus Kassel gekommen.

Tasche mit markantem Aufdruck