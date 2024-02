Millionen Kronkorken für den guten Zweck

Ein Kronkorken wiegt etwa zwei Gramm. 27 Tonnen Kronkorken sind daher weit mehr als 12 Millionen Stück. So viele hat Horst Jürgens seit 2019 gesammelt - und zwar für den guten Zweck. Der Erlös aus dem Verkauf der Metallkorken geht dann an den Warendorfer Verein "Aktion Kleiner Prinz, Internationale Hilfe für Kinder in Not". Das sind schätzungsweise knapp 6.000 Euro.

Die ersten gesammelten Kronkorken hat der 80-Jährige aus Füchtorf im Kreis Warendorf im August 2020 zu einem Entsorgungsbetrieb in Sassendorf gebracht. Schon damals kam er bereits auf beachtliche 1.500 kg . Seitdem konnte der Rentner jedes Jahr die Zahl erheblich steigern.

Auch dank vieler Freunde und Bekannte, die alle mitsammeln. " Familie, Freunde, Bekannte und Wanderkollegen bringen gesammelte Kronkorken direkt bei mir vorbei – meist auch per Fahrrad. Ohne das große Engagement aller könnten solche Summen niemals zustande kommen", bedankt sich Horst Jürgens.

Getränkemärkte sammeln mit

Auch in Getränkemärkten in der Umgebung stehen Sammelbehälter für die Metallverschlüsse. Und die Hilfe macht sich bezahlt. 2023 konnte Horst Jürgens mehr als 13 Tonnen Kronkorken bei dem Entsorgungsbetrieb abgeben. Dabei achtet der 80-Jährige auf den richtigen Zeitpunkt. Den Metallschrott verkauft er dann, wenn der Preis am Markt für Metall gerade möglichst hoch ist.

Der Chef des Entsorgungsbetriebs, Alexander Markowski, freut das Engagement. " Ich finde es super, dass Herr Jürgens mit so viel Einsatz für den guten Zweck unterwegs ist. Das unterstütze ich sehr gerne! " Und so erhöht der Unternehmer jedes Mal den erzielten Preis um eine Spende.

Gesamterlös für Kinder in Not

Horst Jürgens (links) und Alfons Schmidt vom Verein "Aktion Kleiner Prinz"

Der erzielte Gesamterlös geht direkt an den Verein "Aktion Kleiner Prinz, Internationale Hilfe für Kinder in Not e.V. ". Der Warendorfer Verein setzt sich seit 1993 gezielt für Kinder weltweit ein. Und auch bei dem Verein selbst können Kronkorken abgegeben werden, um Horst Jürgens zu unterstützen.

Unsere Quellen:



Verein "Aktion Kleiner Prinz"

Darüber berichten wir auch in der Lokalzeit Münsterland am 20.02.2024 im Radio auf WDR2.