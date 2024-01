Marode Lennebrücke in Nachrodt: Minister Krischer für schnelle Reparatur

Die Sperrung der Lennebrücke in Nachrodt-Wiblingwerde im Märkischen Kreis war am Mittwoch Thema im Verkehrsausausschuss des NRW-Landtags. Dabei sicherte Landesverkehrsminister Oliver Krischer zu, dass mit Hochdruck an der Reparatur der Brücke gearbeitet werde.

Risse im Pfeiler

In zwei bis drei Wochen solle die Lennebrücke wieder so befahrbar sein wie vor der Vollsperrung, sagte der Minister. Die Risse im Pfeiler, die beim Hochwasser im Dezember entstanden sind, sollen mit Beton aufgefüllt werden.

Mit der Sperrung fällt eine wichtige Nord-Süd-Verbindung weg

Die viel befahrene Lennebrücke auf der B236 in Nachrodt-Wiblingwerde musste am vergangenen Freitag wegen Schäden am Bauwerk für alle Fahrzeuge gesperrt werden. Damit entfällt eine wichtige Ausweichstrecke für die gesperrte A45 bei Lüdenscheid.

Ersatzbrücke lässt auf sich warten

NRW -Verkehrsminister Krischer und auch Vertreter der anderen Parteien im Ausschuss bemängelten, dass die alte Brücke längst durch eine neue hätte ersetzt werden müssen. Das hätte sich aber aus verschiedenen Gründen um Jahre verzögert. Krischer hofft nun, dass es keine weiteren Einwände gegen den Ersatzneubau geben wird.

