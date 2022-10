Gut durch die Pandemie im Kneipp-Kindergarten

Kinder der Kita St. Josef in Saalhausen auf dem Barfußpfad

Elias aus dem Saalhausener Kindergarten St. Josef klingelt die Gruppe zusammen. Ein kurzes Hallo im Morgenkreis und dann - bevor es richtig losgeht - erstmal Frühstück. Gesunde Ernährung ist eine der fünf Kneippschen Säulen, die hier angewendet werden. Zweite Säule: Bewegung, ohne Frühsport läuft gar nichts, die Kinder laufen Quietschvergnügt durch den Kita -Garten.

Um vom Kneipp-Bund die Zertifizierung als Kneipp-Kindergarten zu bekommen, muss mindestens die Hälfte der 16 Erzieherinnen eine 30-stündige Fortbildung zur "Gesundheitserzieherin" absolvieren und die Kindergartenleitung muss jeden Tag dokumentieren, welche Anwendungen gemacht werden.

Tecklenburg mit jahrelanger Erfahrung

Jennifer Brand, Leiterin des Evangelischen Kindergartens in Tecklenburg

Auch im Evangelischen Kindergarten in Tecklenburg wird Gesundheitsprävention wird ganz groß geschrieben. Und das schon seit 2009. Mehrere Erzieherinnen haben sich beim Kneipp-Bund in einem Seminar zur Kneipp-Gesundheitserzieherin weitergebildet. Alle zwei Jahre müssen man sich rezertifizieren lassen, sagt Jennifer Brand, die Kita-Leiterin.

Gute Immunabwehr durchs Kneippen

Kneippen im evangelischen Kindergarten Tecklenburg

Neben den Wasseranwendungen haben wir ein Grundstück der Kirchengemeinde, auf dem wir Obst und Gemüse anbauen. " Während der Corona-Hochphase mussten wir kein einziges Mal die Einrichtung schließen ," sagt die Kita-Leiterin. Das liege vermutlich auch an den starken Immunsystemen der Kinder.

Saalhausen bald mit Kneipp-Kita

Zurück in der Kita St . Josef in Saalhausen im Kreis Olpe. Nach dem Kneippen im Becken werden erst mal die Füße warm eingemummelt. Später am Tag geht es noch auf den Barfußpfad über Kastanien und Hackschnitzel, die ganz schön pieksen. Mitte 2023 will der Kindergarten das Zertifikat "Kneipp-Kindergarten" geschafft haben - die Chancen stehen dafür sind ziemlich gut.

Im Münsterland gibt es bereits Kneipp-Kitas in Münster, Lengerich, Ladbergen, Rheine, Gronau, Havixbeck, Bocholt und vielen anderen Orten.