Gemeindearbeit aus der Glasbox in Coesfeld

Stand: 07.11.2022, 18:25 Uhr

Das große Gemeindezentrum soll weg. Dafür soll ein neues kleines Zentrum direkt in die Kirche am Marktplatz gebaut werden. So will die evangelische Gemeinde in Coesfeld künftig Geld sparen