Erzbistum Paderborn: Gemeinden sollen Immobilien verkaufen

"Die Frage ist nach der Alternative. Natürlich kann man das so empfinden. ‚Wir müssen das ja tun. Was bleibt uns anderes übrig?' Aber einfach zu sagen, wir machen so weiter wie bisher - bis tatsächlich irgendwann nur noch möglich bleibt den Bauzaun drumzusetzen und zu sagen ‚wegen Baufälligkeit geschlossen' - damit ist, denke ich, keinem gedient."

Schon frühzeitig mit der Reduktion begonnen

Pfarrer Schiller öffnet die Glaswand zwischen Kirchenraum und Gemeinderaum

Für Pfarrer Schiller ist klar: Das alte Prinzip von einer Kirche, einem Gemeindehaus und einem Pfarrhaus in jedem Dorf ist längst überholt. Seine Gemeinden haben daher schon - ohne die Ankündigung aus Paderborn - begonnen, ihre Gebäude an den Bedarf anzupassen.

So wurde in der Gemeinde Heilig Kreuz in Horn bereits 2009 das Gemeindehaus neben der Kirche an privat verkauft und dafür schuf man im Kirchenraum selbst einen Gemeinschaftsraum - abgetrennt durch eine mobile Glaswand. Pfarrer Stefan Schiller: "Es war eben schon weit bevor man sich über große Immobilienstrategien Gedanken gemacht hat, in der Gemeinde die Erkenntnis gewachsen. ‚Wir haben eigentlich zu viel. Wir müssen reduzieren.' "

Pfarrer Schiller will weiter reduzieren

Der Pastorale Raum Südlippe-Pyrmont hat sich für weitere Reduzierungen des Gebäudebestands entschieden und ist damit voll auf Linie des Erzbistums. Nun werden sich die Gremien und Gemeindemitglieder überlegen müssen, welche Gebäude sie langfristig in ihrem Besitz behalten wollen und welche nicht.