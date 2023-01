Kater Beppo, der Schwarzfahrer aus Münster-Sprakel

Schwarzfahrer auf vier Pfoten

Mit einem eleganten Satz landet der 5-jährige Beppo an der Stelle, wo die Karten verkauft werden. Aber solche Kleinigkeiten, wie Beförderungsentgelt, interessieren Beppo nicht. In einer fließenden Bewegung geht es für ihn weiter auf den Platz direkt hinter der Fahrerkabine. Hier sitzt er und schaut raus. Wenn es nach Beppo ginge, könnte die wilde Fahrt jetzt beginnen. Aber das wird diesmal leider nichts.

Tiefenentspannter Fahrgast

Busfahrerin Monika Wienke entdeckt Beppo und komplementiert den Kater galant aus dem Bus. Wenn es nach ihr ginge, dürfte sich Beppo all die Schönheiten der innerstädtischen Buslinien in Münster anschauen. " Tiefenentspannt, meckert nicht, der ideale Fahrgast ," beschreibt die Busfahrerin den rot getigerten Kater.

Beppos Reisewünsche und die Regeln für die Busse passen aber leider nicht ganz zusammen. Einen Fahrschein benötigen Katzen zwar nicht, die Fahrt im Bus ist aber nur in einem Katzenkorb gestattet – und den hatte Beppo noch nie dabei. Trotzdem hat er es immer wieder mal geschafft.

Halterin zunächst ahnungslos

Jeder in Sprakel kennt ihren Kater Beppo

Beppos Halterin, Monique Janßen, war lange nicht klar, was ihr Kater so in Sprakel treibt: " Irgendwann habe ich ihn gesucht und nicht gefunden und dann wurde er auf Facebook gepostet ." Über das soziale Netzwerk kam Beppo zurück nach Hause und rubbeldiekatz in die Herzen der Menschen in Sprakel. Immer mehr Geschichten über Beppos Touren sammelten sich. Mittlerweile hat er sogar seinen eigenen Instagram-Auftritt.

Nur noch mit GPS-Tracker

Beppo ist jetzt immer mit GPS-Tracker unterwegs

Des Katers Kapriolen hatten aber für Beppo persönliche Konsequenzen: Seit einiger Zeit muss er einen GPS-Tracker tragen, zu seiner Sicherheit, sagt Monique Janßen: "Dadurch, dass er so viel unterwegs ist, braucht er regelmäßig seine Wurmkur und seine Entflohung."

Monique weiß nun immer, wo Beppo war, allerdings nicht immer wie. Einmal hat er es sogar bis ins sechs Kilometer entfernte Greven geschafft. Wie er hin und zurück kam, das weiß nur Beppo.

Über dieses Thema berichten wir am 30.01.2023 in der Lokalzeit Münsterland im WDR Fernsehen.