Jeck Niklas und der Karnevalsumzug in Münster-Sprakel

Bunt und fröhlich war der Karnevalsumzug in Sprakel

Karneval soll fröhlich, bunt und emotional sein. In diesen drei Kategorien mehr Punkte zu holen als Niklas Krick, dürfte schwer werden. Der 19-Jährige lebt in Münster-Sprakel und hat das Down-Syndrom. Was ihn aber überhaupt nicht daran hindert für zwei Dinge wirklich zu brennen: Schalke 04 und den Karneval.

Und nun hat sich ein Traum für ihn erfüllt. Zum ersten Mal kann er nicht nur jubeln, sondern auch bejubelt werden. Niklas erlebt den Zug in diesem Jahr von oben – auf dem Wagen der Junggarde.

Große Vorfreude

Vorfreude bei Niklas

" Aufgeregt ?" Niklas strahlt seinen Vater auf die Frage an, gibt High Five und antwortet mit breitestem Lächeln: " Ja !" Er hat einen guten Grund: Es sind Tausende, die seinen Weg durch Sprakel säumen. Die karnevalistischen Spaßvögel hier sind mit die ersten ihrer Art in NRW .

Aktiv schon beim Wagenbau

Karneval ist schön, macht aber viel Arbeit – besonders bevor der Zug losgeht. Wer als Junggardist Sprakel flächendeckend mit Kamelle überziehen darf, der hat dafür in der Regel einiges geleistet. So auch Niklas. Beim Wagenbau war er immer dabei. Mit dem Pinsel, mit dem Winkelschleifer: Niklas ist ein Narr, der zupackt.