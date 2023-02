Menschenkette für den Frieden

Sie hat sich schon ihr Leben lang für Frieden und Menschenrechte eingesetzt. Im "Netzwerk Maidan" in Rheine engagiert sie sich für geflüchtete Menschen, zur Zeit besonders für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Alt und Jung Hand in Hand

Auch Josefine Mersch aus Bevergern will mit dabei sein. Die Schülersprecherin am Kopernikus Gymnasium in Rheine engagiert sich ebenfalls für Geflüchtete aus der Ukraine. Am Morgen hat sie noch einen Kuchenverkauf in der Schule organisiert.

Give peace a Chance

Das Friedensforum Münster hat zusammen mit Mitstreitern aus Osnabrück zur Beteiligung an der Friedenskette aufgerufen. Um Punkt 16 Uhr sollen die Kirchenglocken läuten an der Strecke zwischen Münster, Ladbergen und Osnabrück. Nach einer Schweigeminute wollen alle gemeinsam das Lied "Give Peace A Chance" singen.

