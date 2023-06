Rettungshundestaffel: "Der Fall Luise hat mich mental am meisten gefordert"

Eigentlich ist Ursula Gerber Leiterin eines Lohnsteuerhilfevereins. Aber wenn sie das Büro verlässt, ist sie in Bereitschaft – für die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Siegen. Dabei kann der Alarm auf ihrem Handy jederzeit losgehen. Dann weiß sie, dass ein Mensch vermisst wird. Und diesen versucht sie zu finden.

Frau Gerber, Sie suchen vermisste Menschen. Haben Sie sich je daran gewöhnt oder wie gehen sie damit um, wenn ein Einsatz ansteht?

Ursula Gerber: Ich habe mich in den sieben Jahren, in denen ich das jetzt mache, nie an das Gefühl gewöhnt. Das Handy klingelt meist in der Nacht und dann schießt das Adrenalin hoch. "Okay, ich muss jetzt los. Was muss ich alles mitnehmen, was darf ich nicht vergessen?" Bis zum Zielort haben wir dann aber oft genug Zeit, uns mit dem Fall vertraut zu machen.

Sie waren auch an der Suche im Fall der 12-jährigen Luise in Freudenberg mit ihrem Hund beteiligt. Wie war das?

Ursula Gerber: Während des Einsatzes funktioniere ich einfach nur. Aber wenn ein Kind vermisst wird, ist es besonders schlimm. Ich war nicht diejenige, die Luise gefunden hat, trotzdem hat mich dieser Fall mental am meisten gefordert. Auch weil ich selbst in der Gegend lebe. Und durch die Berichterstattung der Medien war es im Nachhinein lange nicht möglich, damit abzuschießen. Bekannte haben mich plötzlich im Fernsehen gesehen. Selbst auf dem Wochenmarkt wurde ich angesprochen. Dabei wollte ich nicht darüber sprechen.