Ministerpräsident Wüst schreibt ins Kondolenzbuch

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst trägt sich ins Kondolenzbuch ein

Die Kirche in Freudenberg ist seit einer Woche fast dauerhaft geöffnet, um Menschen zu ermöglichen, dort still zu trauern und zu beten. Ministerpräsident Hendrik Wüst kam am Samstag in die Kirche, um sich in ein dort ausliegendes Kondolenzbuch einzutragen. Der NRW-Regierungschef sprach auch kurz mit vier Seelsorgerinnen und Seelsorgern und bedankte sich für ihren Einsatz.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls hatte sich der CDU-Politiker bestürzt gezeigt über den Tod des Mädchens. " Es zieht einem den Boden unter den Füßen weg ."

"Es zieht einem den Boden unter den Füßen weg" NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst zu der Tat

Superintendent Stuberg hält Predigt

Die Kirchengemeinde kündigte an, im Rahmen eines regulären Gottesdienstes am morgigen Sonntag " unserer Fassungslosigkeit über den Tod von Luise einen besonderen Raum zu geben ." Die Predigt halte der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Siegen, Peter-Thomas Stuberg. Dieser hatte vor einigen Tagen im WDR von einer " Schockstarre " gesprochen, aus der man miteinander versuchen müsse herauszukommen. Die Gedanken und Gebete seien bei der Familie des getöteten Kindes.

Zwei Mädchen hatten Tat gestanden

Große Anteilnahme: Kerzen und Blumen als Gedenken

Zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen hatten die Gewalttat an Luise gestanden. Mit mehreren Messerstichen sollen sie Luise in der vergangenen Woche nach bisher bekannt gegebenen Erkenntnissen in einem abgelegenen Wald an der Grenze von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen getötet haben.