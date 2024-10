WDR: Es gibt ja einerseits Festangestellte, die ein Gehalt bekommen, wenn sie zum Beispiel an einer Klinik beschäftigt sind. Andererseits sind da freiberufliche Hebammen, so wie Sie das sind. Sie rechnen mit den gesetzlichen Krankenkassen in aller Regel direkt ab?

Westermann: Ja, das sind sehr bescheidene Sätze, vor allem mit Blick auf die Inflation. Ich sehe das in anderen Berufen, wo die Steigerungen immer weiter dementsprechend angepasst werden. Das haben wir so gut wie gar nicht. Wir hatten mal eine Bezuschussung in der Corona-Pandemie. Das war aber wirklich im Centbereich. Ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Aber zwischen 30 und 50 Cent haben wir für einen Hausbesuch mehr bekommen.

WDR: Sie haben 16 Jahre Berufserfahrung. Eine Hebamme mit 16 Jahren Berufserfahrung, auf welche Entlohnung kommt die pro Monat?

Westermann: Also in der Freiberuflichkeit ist es ja immer sehr individuell. Wir kommen brutto, denke ich, nicht über 4.000 Euro. Das kommt natürlich immer sehr darauf an, wie viel man arbeitet.

WDR: Kinder kommen ja unabhängig von der Uhrzeit zur Welt, sondern dann, wenn es soweit ist. Und das heißt ja im Grunde genommen sind sie an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr abrufbereit, wenn sie schwangere Frauen betreuen oder nicht?

Westermann: Genau. Natürlich haben wir auch Urlaubstage. Als freiberuflich tätige Hebamme bin ich ja auch mein eigener Chef. Am Wochenende arbeite ich vielleicht ein bisschen weniger als unter der Woche. Aber man ist trotzdem immer für die Frauen da. Und eine Frau kann auch am Wochenende ein Problem haben. Man hat ein schlecht planbares Leben. Ich nehme all das gerne in Kauf für die Familien, die ich betreue, weil ich weiß, wie wichtig mein Beruf ist. Und ich weiß, dass das dazugehört. Die Kolleginnen, die angestellt sind, machen auch Nachtdienste und Frühdienste am Wochenende. Das betrifft die ganz genauso.